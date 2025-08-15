Lärare F-3 till Rörstorpsskolan
2025-08-15
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Rörstorpsskolan är en mångkulturell skola belägen i de centrala delarna av Värnamo, skolan har ca 335 elever från förskoleklass till år 3.
Vi på Rörstorpsskolan är ett enat team som jobbar tillsammans för att våra elever ska nå så långt som möjligt. Vi tror att trygghet och studiero ger bättre studieresultat, därför är detta väsentliga delar av vårt dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Du erbjuds arbete som lärare i en av våra förskoleklasser under läsåret. I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera tillsammans med övrig personal. Du kommer även att arbeta några timmar på ett av våra fritidshem.
Det viktigaste är att du alltid arbetar för eleverna och deras bästa. Du möter de med ett leende på morgonen, även under regniga dagar. Du är, liksom vi, övertygad om att tillsammans är en framgångsfaktor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarlegitimation med inriktning mot de tidiga åldrarna. Du ska ha lätt att samarbeta och skapa motivation utifrån varje elevs unika förutsättningar.
Goda IT-kunskaper och vana att arbeta med digitala verktyg som en del av vardagen är ett stort plus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Rörstorpsskolan Kontakt
Anna Skärin, rektor 0370-377798 Jobbnummer
9460904