Lärare F-3, Skå skola
2026-01-13
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Stenhamra skola och Skå skola är en gemensam enhet med skolverksamhet och fritidsverksamhet för cirka 550 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolorna ligger på Färingsö i Stenhamra och Skå, omgivna av fin natur och med goda bussförbindelser. Stenhamraskolan är en F-6 skola med ca 460 elever. Skå skola är en F-3 skola med ca 75 elever. Vi tror på kollegialt lärande och målmedvetna satsningar. Vår vision: Tillsammans lär vi oss för livet! Genom kunskap, kreativitet, delaktighet och trygghet lär du dig för livet. Vår pedagogik är utformad så att du ska känna arbetsglädje och lust att lära. Vi har höga förväntningar och du får utmaningar som leder till motivation och kunskap. Vi är en framgångsrik skola med professionella pedagoger som arbetar med gemensamma metoder och arbetssätt där vi ger alla elever en utmanande undervisning med varje individs behov i fokus.Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen - idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rika natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.
Under läsåret innebär arbetet i en årskurs 3. Som lärare i årskursen är du mentor för en klass och är ett team tillsammans med övriga lärare och pedagoger på fritids. Du arbetar i nära samarbete med kollegor, speciallärare, elevhälsa och vårdnadshavare.
Ditt arbete inkluderar undervisning med planering, genomförande och utvärdering i flera ämnen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och skapar en trygg, strukturerad och förutsägbar lärmiljö.
Vi sätter stort värde i att Du har erfarenhet av att arbeta som lärare.
Vår tanke är att barn gör rätt om de kan och utgår från att tillsammans med eleven hitta lösningar som är hållbara och utvecklande.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget är du en lärare som:
• Har god kompetens att undervisa elever i årskurs 1-3.
• Är ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
• Är naturligt självgående och driven i att vilja vara en del av skolans arbete med trygghet och studiero.
• Ser vikten av att bygga förtroendefulla kontakter med eleverna men också med vårdnadshavare.
• Är väl förtrogen med att arbeta med betyg och bedömning.
• Deltar i skolans kompetensutveckling och verkar för det kollegiala lärandet.
• Bidrar med dina idéer och är delaktig i skolans olika utvecklingsområden.
• Kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du också uppfyller följande kvalifikationer:
• Är utbildad lärare och har examen/lärarlegitimation mot yngre elever.
• Har god förmåga att ansvara för, planera, genomföra och följa upp undervisningen.
• Förstår vikten av att undervisningen du bedriver ska vara kreativ och stimulerande samtidigt som din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och forskning.
Vi värdesätter din ansvars- och samarbetsförmåga, din noggrannhet och din omsorg om eleverna samt ditt glada och positiva sätt.
Vi arbetar löpande med rekrytering. Anställning kan komma att ske innan rekryteringsperiodens slut.
Tillträde: 2026-03-02
Omfattning: Deltid 75%
Anställningsform: Visstid, vikariat till 2026-06-19. Med möjlighet till tillsvidareanställning.
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Kontakt
Tf. Bitr. Rektor
Emmeli Haag emmeli.haag.maria@ekero.se 073-660 43 83 Jobbnummer
