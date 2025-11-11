Lärare Engelska/Svenska
Hjo kommun, Barn- och utbildning / Grundskollärarjobb / Hjo Visa alla grundskollärarjobb i Hjo
2025-11-11
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjo kommun, Barn- och utbildning i Hjo
Våra barn är vår framtid och tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att skapa de bästa förutsättningarna för deras skolgång. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med ämnesbehörighet i engelska/svenska.
Om arbetsplatsen
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling genom goda möten. Som anställd i Hjo kommun får du närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Verksamheten Barn och utbildning i Hjo kommun arbetar för att barn och elever utvecklar goda kunskaper i en skola präglad av trygghet och arbetsro. Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, samarbete och lärande står i centrum. Här gör vi skillnad tillsammans.
Hos oss på Guldkroksskolan 7-9 möter du cirka 300 elever i en central miljö nära Vättern. Vi arbetar i ämnes-/arbetslag och arbetar för kollegialt lärande i hela verksamheten. Vi arbetar tätt tillsammans med vår centrala elevhälsa beståendes av bland annat kurator och skolsköterska.
Vi erbjuder kompetensutveckling, ett gott kollegialt stöd, ferie anställning och andra förmåner; som du kan läsa mer om på Hjo.se (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/formaner/)
Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, bedömning, betygssättning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollega.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Denna tjänst innebär undervisning i engelska/svenska i samtliga årskurser 7-9 samt mentorskap. Du har ett nära samarbete med skolans andra lärare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med ämnesbehörighet i engelska/svenska åk 7-9.
• I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl insatt i läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument.
•
Som lärare i årskurs 7-9 är du en god förebild och anpassar din undervisning till eleverna samt låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen.
•
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Du organiserar och genomför arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
•
På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar detsamma.
•
För att arbeta med barn i kommunal verksamhet ber vi dig att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
• För att anställas som behörig lärare/ förskollärare behöver du lämna in lärarlegitimation samt betyg. 2kap. 13-19 §§ Lag (2011:189).
Ansökan och Rekryteringsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
(mailto:ledigajobb@hjo.se
).
Vi ändvänder oss av digital referenstagning via Refapp samt personlighetstest via Jobmatch i flera av våra rekryteringar.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att kalla till intervju samt tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden gått ut. Alla kandidater blir kontaktade via mejl om de ej gått vidare i processen. Publiceringsdatum2025-11-11Övrig information
Vi tar gärna emot frågor från kandidater men undanber kontakt som avser marknadsföring eller rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
• Har du skyddad identitet vänligen läs mer om hur du ansöker på Hjo.se (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/lediga-jobb/soka-jobb-med-skyddad-identitet/)
Flytta till Hjo - en småstad med stora möjligheter!
Är det här ditt drömjobb - eller kanske vägen hem? Oavsett om du söker nya utmaningar eller längtar efter en lugnare vardag nära natur och vatten, kan Hjo vara platsen för dig.
Om du får en tjänst hos oss hjälper vi dig gärna att komma till rätta - Här får du möjlighet att kombinera karriär med livskvalitet.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår del av världen? Besök vår Hjo.se och läs mer om Livet i Skaraborg- Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo),
och upptäck vad som händer via Visit Hjo - Turistinformation. (https://www.vastsverige.com/hjo/?_gl=1*gmpv75*_up*MQ..*_ga*MTkxNzU3Njk2Mi4xNzQ5NzI3NzI1*_ga_BNNDT5ZD9K*czE3NDk3Mjc3MjQkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM0JGwwJGgw*_ga_K841PH0HXR*czE3NDk3Mjc3MjUkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM1JGwwJGgw&u=7054)
Följ oss gärna i sociala medier:
• Jobba i Hjo - för inblickar i arbetslivet hos oss
• Hjo - för att se vardagslivet i vår charmiga stad
• Hjo näringsliv - för dig som är nyfiken på företagande och utveckling i området
Välkommen till Hjo - en plats att trivas och växa i! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728) Arbetsplats
Hjo kommun, Barn- och utbildning Kontakt
Rektor
Johan Östlund johan.ostlund@hjo.se 0503-35188 Jobbnummer
9599315