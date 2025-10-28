Lärare en/ma till Vänerparkens skola
Om arbetsplatsen
På Vänerparkens skola går elever i åk 7-9.
Skolan är centralt belägen och här går ca 250 elever fördelade på 9 klasser och en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av ett mindre sammanhang. Skolan består av en huvudbyggnad med klassrum, matsal, administration och elevcafé. Genom en inglasad övergång tar vi oss till huset intill där vi har ytterligare klassrum för teoretiska ämnen samt musik. På skolgården finns en byggnad där eleverna undervisas i NO-ämnen och hem- och konsumentkunskap. Idrott och hälsa har eleverna i idrottshallarna på Idrottscentrum.
På Vänerparkens skola arbetar vi tillsammans med kollegor genom bland annat ämneslag. På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, SYV, rektorer samt tillgång till skolpsykolog, skolläkare och logoped. På skolan har vi två speciallärare, en med inriktning mot matematik och en med inriktning mot läs- skriv och språkutveckling. På Vänerparkens skola arbetar vi aktivt med att utveckla arbetet med elevers rätt till utbildning och tillgängligheten i lärmiljön i syfte att varje elev ska nå så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt. För oss är det viktigt att varje elev upplever en trygg skola med bästa förutsättningar för lärande och att allt arbete görs i nära samverkan med eleven och dess vårdnadshavare.
Sedan läsåret 23/24 har vi samarbetat med Skolverket och Linnéuniversitetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. I samband med läsårsslut i våras har vi kunnat glädjas åt enastående resultat där våra elever fått möjligheten att utvecklas så långt som möjligt, vilket framför allt visat sig i elevernas kunskapsresultat och behörighet till gymnasiet. I vårt nya nuläge står vi nu på egna ben och redo att ta oss an arbetet framåt utifrån några inringade fokusområden som handlar om undervisning, trygghet och trivsel samt hållbart medarbetarskap. Om du är intresserad av skolutveckling och att vara med på vår resa resa framåt så öppnas nu en chans för dig att tillsammans med kollegor vara med i detta spännande arbete.
Låter detta som en intressant arbetsplats? Vi söker nu efter en legitimerad lärare med utbildning att undervisa i engelska och matematik. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Undervisning i engelska och matematik i grundskolans årskurser 7-9. I tjänsten ingår mentorskap i en klass tillsammans med en kollega. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska och matematik i grundskolans årskurs 7-9.Övrig information
Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Innan tillträde ska utdrag ur belastningsregister uppvisas.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
