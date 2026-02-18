Lärare CNC-operatör kommunal vuxenutbildning
2026-02-18
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
ÅGY är en liten gymnasieskola och vuxenutbildning i Årjängs Kommun i sydvästra Värmland där vi som arbetar trivs och har ett mycket gott samarbete, både på vår arbetsplats men även med olika tjänstemän och politiker inom kommunen. Något som vi benämner ÅGY-andan.
Har du erfarenhet inom CNC-yrket men saknar tidigare bakgrund inom undervisning? Då tror vi att du har en naturlig pedagogisk förmåga och känner dig trygg i att dela med dig av dina kunskaper och tala inför grupper.
Vi söker dig som har lätt för att motivera och engagera deltagare, och som brinner för att stötta människor i en avgörande fas av deras liv. Din förmåga att se och bejaka individers olikheter är något vi värdesätter högt, liksom din sociala och öppna personlighet.
Utöver ditt engagemang i klassrummet vill vi att du är strukturerad, noggrann och kan planera undervisningen med tydliga mål. Vi arbetar aktivt med digitala verktyg och ser gärna att du har vana vid och trivs med digitala arbetssätt.
Eftersom du blir en del av ett mindre team, tror vi också att du uppskattar samarbete och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vår vuxenutbildning söker just dig till vårt team!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Gedigna kunskaper inom CNC-yrket.
* Pedagogisk utbildning eller minst ett års erfarenhet av att undervisa vuxna (även unga vuxna i åldern 16-25 räknas in).
* God förståelse för utbildningens innehåll och branschens kompetenskrav.
* God datorvana
* Industriteknik BAS samt CNC-teknik grön certifikat
* Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli anställningsbara. Det kräver att du som utbildare har god insikt i hela utbildningens innehåll samt förståelse för målgruppens behov.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg
Rektor
Helene Lorentzon helene.lorentzon@arjang.se 057314224
9750185