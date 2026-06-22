Lärare årskurs F-3 Enånger skola
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hudiksvall Visa alla grundskollärarjobb i Hudiksvall
2026-06-22
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Vill du arbeta på en skola där relationer är grunden för lärande?
Där vi känner våra elever, ser dem och arbetar tillsammans för att varje elev ska lyckas?
Lärandeförvaltningen söker nu en grundskollärare årskurs F-3 till Enånger skola. Tjänsten är en
tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Lärarexamen är ett krav. Vi söker dig som både har förmåga att se behov av praktiska lösningar i klassrummet och kan arbeta strukturerat och långsiktigt för att ge eleverna stöd i att utvecklas så långt som möjligt.
Arbetsplatsen
Enånger är en levande bygd med naturnära byskola med ca 80 elever i årskurserna F-6 belägen ca 2,6 mil från Hudiksvall. Skolan präglas av små elevgrupper, nära relationer och stort engagemang. Hos oss är det naturligt att hjälpas åt och arbeta tillsammans för elevernas bästa. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en heltidstjänst med huvudsaklig undervisning i årskurs 2, där elevgruppen består av ca 10 elever. Viss undervisning i årskurs 1 och årskurs 3 kan förekomma. I tjänsten ingår att vara mentor för de ca 10 eleverna samt undervisning i samtliga ämnen förutom några praktisk-estetiska ämnen som tex. musik och idrott- och hälsa. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med tre andra lärare samt resursstöd, både på grupp- och individnivå, vilket ger goda förutsättningar att möta varje elevs behov.
Vi erbjuder
• En stark gemenskap och ett kollegialt stöd i arbetslaget
• Ett nära samarbete kring undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd
• Tydliga strukturer och ett närvarande ledarskap
• En arbetsplats där din kompetens tas tillvara och utvecklas Profil
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad grundskollärare med behörighet för åk F–3
• Har ett inkluderande och relationsskapande arbetssätt
• Är engagerad, flexibel och samarbetar väl med kollegor
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Rektor
Marie Brunnström Axelsson marie.brunnstromaxelsson@hudiksvall.se 072-2257042 Jobbnummer
9973238