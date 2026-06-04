Lärare årskurs 1-3 på Myråsskolan
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2026-06-04
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Vill du vara med och forma och utveckla verksamheten på vår nya fina skola?. Är du behörig lärare i årskurs 1-3 så är du välkommen med din ansökan.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
Myråsskolan är en F-6 som ligger i ett naturnära område, där ett gott klimat bland personal och elever är ett kännetecken. Med respekt och trygghet utvecklas eleverna till lärande, aktiva och ansvarskännande individer. På Myråsskolan ser vi olikheter som en tillgång och trygghet och allas lika värde är i fokus.
Myråsskolan växer och har genomgått en om- och tillbyggnad vilket innebär att man får arbeta i nya och ändamålsenliga lokaler på Myråsskolan.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som klasslärare i årskurs 1-3 på Myråsskolan ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och övriga arbetsuppgifter som tillhör en klasslärartjänst. Du kommer ingå i ett arbetslag som består av ytterligare fyra kollegor som tillhör samma årskurs och där ni arbetar och planerar mycket tillsammans. Vi jobbar delvis med ämneslärarskap så du har matematik respektive svenska i två olika klasser. Samarbete med fritids är också viktigt. Tillsammans med ditt arbetslag och andra vuxna på skolan kommer du bidra till att skapa en god lärandemiljö för alla.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och arbetar målinriktat. Du är engagerad och tydlig. Vi jobbar i arbetslag så vi behöver dig som gillar att samarbeta, är flexibel och gillar nya utmaningar. Vi ser även att du har goda ledaregenskaper, är trygg och har lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök jobbet nedan.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Linda Ferm linda.ferm@boras.se 033-353910 Jobbnummer
9948122