Lärare år 4 Mogaskolan
Svenljunga Kommun / Grundskollärarjobb / Svenljunga Visa alla grundskollärarjobb i Svenljunga
2026-06-04
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I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare i SVA & SO hos oss planerar och genomför du undervisning som väcker lust att lära. Du skapar en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du samarbetar nära med kollegor och bidrar aktivt till skolans pedagogiska utveckling. Du ansvarar även för att analysera undervisningen och dess resultat. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare, deltar i möten med kollegor och arbetar utifrån kursplanerna från Skolverket. Det är viktigt att kunna skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig delaktiga och får stöd att utvecklas.
I svenska som andraspråk planerar och genomför du undervisning som hjälper eleverna att utveckla sitt svenska språk genom läsning, skrivning, samtal och språkövningar. Undervisningen anpassas efter elevernas olika språknivåer och behov för att skapa trygghet och motivation i lärandet.
Utöver undervisningen ingår det att planera lektioner, bedöma elevernas kunskaper, dokumentera deras utveckling och ge återkoppling.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i svenska som andraspråk. Det är av stor vinning att även vara behörig i flera ämnen som SO, NO, matematik samt svenska som andraspråk. En fördel är om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt sätt.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande samt din undervisningsstruktur på ett effektivt sätt som leder till önskade resultat.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga Kommun
(org.nr 212000-1512)
Boråsvägen 13 (visa karta
)
512 80 SVENLJUNGA Arbetsplats
Svenljunga kommun Kontakt
Nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0325-18000 Jobbnummer
9947551