Lärare anpassade gymnasiets individuella program
Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges nyaste och modernaste gymnasieskolor och en av de allra största. Skolan har ca 2000 elever och 250 medarbetare. Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt som lärare hos oss inom anpassade gymnasieskolans individuella program. I arbetet möter du elever med intellektuell funktionsnedsättning, ibland i kombination med andra funktionsnedsättningar.
På individuella programmen arbetar vi i arbetslag bestående av lärare och elevassistenter där samarbete och lyhördhet för elevernas behov är centralt. Vi verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Vår lärmiljö är tydlig, strukturerad och tillgänglig. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är en naturlig del av arbetet. Vi arbetar för att alla elever ska lyckas genom stort elevfokus, mycket hjärta och hög professionalism. Du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande miljö där elevens individuella behov av stöd i kunskapsutveckling och personlig utveckling tillgodoses.
Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån gällande styrdokument och elevernas individuella behov och förutsättningar. En viktig del av uppdraget är mentorskapet. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens och dina idéer. Som lärare hos oss är du en engagerad medskapare i det kollegiala lärandet samt det systematiska kvalitetsarbetet.
Kvalifikationer
Du har lärarexamen samt speciallärarexamen med inriktning intellektuell funktionsnedsättning och har arbetslivserfarenhet inom anpassad skola. Du är van vid att anpassa lärmiljön efter elevers olika förutsättningar. Du bemöter elever och kollegor med god etik och sunda värderingar. Vi lägger stor vikt vid det relationella arbetet och du samarbetar nära arbetslaget, övriga pedagoger, elevhälsan och skolledning.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
Karlstad Kontakt
Pernilla Forzelius Vikström 054-5403341
