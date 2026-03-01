Lärare åk F-3, Västerby skola
2026-03-01
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker legitimerade lärare F-3, med placering på Västerby skola.
Västerby skola är en F-6 skola, 5 km utanför Hedemora centrum, med ca 120 elever i grundskola och runt 60 elever i fritidshem. Den lilla skolenheten leder till trygghet och gemytlighet. Skolan och dess omgivningar ger våra elever goda förutsättningar för fysiska aktiviteter. I närområdet finns också skogen som används till både utelektioner och idrottsundervisningen. I samarbete med SISU Dalarna har vi organiserade rastaktiviteter varje dag och rörelsepauser i alla klasser under skoldagen.
Vi har tillsammans arbetat fram gemensamma rutiner och strukturer som ger både elever och pedagoger trygghet och en likvärdighet.
Vår vision är en öppen och välkomnande skola där alla känner sig betydelsefulla och utvecklar sin förmåga att möta sina medmänniskor med respekt och medkänsla.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner. Läs mer på Hedemora kommuns hemsida: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/
I tjänsten kommer du ha klassansvar.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
Kontinuerlig dokumentation av undervisning sker i läroplattformen Vklass.
Du kommer att ha stöd i ditt arbete av arbetslaget samt skolans elevhälsa med skolkurator och skolsköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation åk F-3, alternativt att du studerar sista terminen på din lärarutbildning och kommer ta ut din lärarlegitimation under innevarande år.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav.
Vi vill också att du är en tydlig, erfaren och trygg ledare, strukturerad, skapar inspiration och motivation samt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har elevernas bästa i fokus och arbetar med en stark tilltro till alla elevers förmåga, anpassar undervisningen och skapar ett inkluderande klassrumsklimat. Din undervisning är varierad, baserad på forskning och byggd på beprövad erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Obehöriga erbjuds efter överenskommelse en visstidsanställning.
För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
