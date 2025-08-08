Lärare åk. F-3 till Nydalaskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-08-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251915 Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Till Nydalaskolan söker vi nu en engagerad lärare för undervisning i åk F-3, där du förutom undervisning i f-klass kommer vara delaktig i skolans satsning för läsinlärning för våra yngsta elever. Arbetslaget består av engagerade, kunniga och drivna medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planeringen av det pedagogiska arbetet. Du planerar för och genomför undervisning, leder klassen och fångar elevernas intresse till lärande mot elevens/skolans mål. I arbetsuppgifterna ingår även att bedöma elevernas prestationer och utvecklingsbehov. Du bidrar till en god inlärnings -och arbetsmiljö och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår mentorskap för ett antal elever. Du samarbetar med kollegor och övrig personal för att utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet för åk F-3. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet samt har god datorvana. Vidare har du förmågan att leda och stimulera elever till goda studieresultat. Du har också god kännedom om vad språklig medvetenhet innebär och hur du på bästa sätt tillämpar detta i din undervisning. Vi förutsätter att du har en positiv elevsyn och ett professionellt förhållningssätt samt har lätt för att samarbeta. Vi ser gärna att du har behörighet i fler ämnen samt har några års erfarenhet av arbetet som lärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av läsinlärning i de tidigare åren.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Nydalaskolan är en F-6 skola med ca 330 elever och 60 medarbetare där vi arbetar hårt för att göra skillnad för våra elever och för att eleverna ska få en stark anknytning till vår skola. Vår vision är att varje elev känner stark tro på sin person, sin förmåga och på sin framtid. Skolledningen leder genom exempel och sprider en stor arbetsglädje och engagemang som vi återser i våra arbetslag och avdelningar. Vi arbetar framgångsrikt tillsammans och gemensamt med att utveckla vårt ledarskap, våra relationer och vår kunskap.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Murat Eliyürekli Murat.Eliyurekli@malmo.se 0708-135704 Jobbnummer
9450515