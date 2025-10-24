Lärare åk F-3 till Hanhöjskolan
2025-10-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Välkommen att söka tjänsten som lärare F-3 vid Hanahöjskolan.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att eleverna får möjlighet att lyckas i sin skolgång.'
Hanahöjskolan är en F-6 skola med ca 170 elever som ligger i Forsheda ca. 1,5 mil väster om Värnamo.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i årskurs F-3 som klasslärare och/eller som stöd till elever i nära samverkan med övriga lärare.Kvalifikationer
Vi söker Dig som har behörighet att undervisa i åk F-3 eller åk F-6. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta elever utifrån deras olika behov och att du är en positiv och engagerad person. Det är viktigt att du som person är kreativ, flexibel, tydlig och lyhörd. Du har förmågan att se möjligheter i det pedagogiska arbetet samt har en god samarbetsförmåga. Arbetet innebär ett uppdrag som klasslärare och/eller lärare i fler klasser utifrån hela arbetslagets kompetenser.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cvAnställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
