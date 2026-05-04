Lärare åk 8 Matte/NO
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Är du en engagerad lärare i matematik och NO som brinner för att skapa förståelse, nyfikenhet och trygga relationer? Vill du arbeta på en skola där mentorskap, elevnära arbete och relationsbyggande står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en lärare i matematik och No-ämnen (teknik, fysik och biologi) till Minnebergsskolan i Arvika. Minnebergsskolan är en nybyggd högstadieskola belägen i Arvikas innerstad. Skolan är utformad för att möta varje elevs behov och erbjuder trygga lärmiljöer med utrymme för återhämtning, gemenskap och relationsskapande. Hos oss är trygghet och tillit grunden för lärande.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Lärarlegitimation och behörighet i matematik och/eller NO-ämnen (teknik, fysik, biologi).
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God digital kompetens och vana av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.
Det är meriterande om du även har:
Tidigare erfarenhet av mentorskap.
Erfarenhet av att arbeta relationsskapande med elever i behov av extra stöd.
För att trivas hos oss tror vi att du är en trygg och engagerad vuxen som ser relationen till eleverna som en förutsättning för lärande. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet, är lyhörd och bygger förtroende genom närvaro och engagemang.
Du uppskattar samarbete, delar gärna med dig av din kompetens och ser kollegialt lärande som en naturlig del av ditt uppdrag. Du har nära till skratt, är lösningsfokuserad och motiveras av att göra skillnad - varje dag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i matematik och NO på Minnebergsskolan kommer du att:
Vara mentor för en grupp elever i årskurs 8.
Planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik och NO-ämnen.
Arbeta med bedömning, dokumentation, individuella utvecklingsplaner och omdömen.
Samverka nära med kollegor i arbetslaget kring elevernas lärande och utveckling.
Vi arbetar i Google-miljö och alla elever har tillgång till egen Chromebook.Så ansöker du
Urval kommer att sen ske löpande, men skicka in din ansökan redan idag.
I denna rekrytering värdesätter vi personlig lämplighet högt. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
671 31 ARVIKA
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Pär Kaspersen par.kaspersen@arvika.se 0570-82409
