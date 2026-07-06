Lärare åk. 7-9 Engelska
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan / Grundskollärarjobb / Bjuv Visa alla grundskollärarjobb i Bjuv
2026-07-06
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Varagårdsskolan F-9 går över500 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Vår vision är att "På vår skola ska alla, elever och personal, känna och verka för stolthet och välmående nu och i framtiden". Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska åk 7-9
Din undervisning utgår från planering, genomförande, bedömning och utveckling. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en eller flera kollegor i arbetslaget. Du kommer till ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag som arbetar för alla elevers utveckling och välmående.
Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är en pedagogisk ledare i klassrummet med en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du förväntas kunna samarbeta med hela skolans personal samt ha en god samverkan mellan hem och skola.
I tjänsten ingår även mentorskap.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad grundskollärare i engelska för åk 7-9.
är väl förtrogen med skolans styrdokument.
är engagerad, tydlig och har god kommunikativ förmåga.
har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och arbetar för goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
ser varje elevs behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.
gillar utmaningar.
är trygg och säker i arbetet med digitala verktyg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334054/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 25 BJUV Arbetsplats
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Kontakt
Rektor
Martin Johansson martin.johansson@bjuv.se 0709585319 Jobbnummer
9993024