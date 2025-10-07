Lärare åk 4-6 till Färjestadsskolan
2025-10-07
Vill du ha ett omväxlande läraruppdrag där du får göra skillnad i flera elevgrupper? Då kan detta vara tjänsten för dig!https://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/farjestadsskolansöker en engagerad och behörig lärare med bred kompetens inom kärnämnena (svenska, matematik, engelska, SO och NO) för årskurs 4-6. Du kommer att förstärka undervisningen i tre befintliga klasser i årskurs 4, vilket innebär ett varierat och dynamiskt arbete utan mentorskap.Dina arbetsuppgifter
I det här uppdraget arbetar du ämnesövergripande och stöttar undervisningen i flera klasser inom årskurs 4. I rollen förväntas du bidra med både bredd och fördjupning i kärnämnena och anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar. Som en del av arbetslaget samarbetar du nära med kollegor för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, med fokus på att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Din insats är viktig för att höja kvaliteten i undervisningen och stärka elevernas måluppfyllelse. Det innebär att du arbetar strukturerat med tydliga mål, kontinuerlig återkoppling och varierade undervisningsmetoder. Du förväntas bidra till en trygg och inkluderande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs 4-6 i kärnämnen.
Som person är du en flexibel och självgående lärare som trivs med att arbeta i olika elevgrupper och snabbt kan sätta dig in i nya sammanhang. Du har förmågan att anpassa din undervisning efter elevernas behov och är trygg i att ta eget ansvar för planering och genomförande. I klassrummet skapar du struktur och trygghet genom ett tydligt ledarskap och ett pedagogiskt driv som motiverar eleverna att utvecklas.
Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat, både i arbetslaget och i mötet med elever. Genom ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt är du en viktig del i skolans gemensamma arbete för att främja elevernas måluppfyllelse och skapa en inkluderande lärandemiljö.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
