Lärare åk 4-6 till Björkbackaskolan - Ånge Kommun

Ånge Kommun / Grundskolelärarjobb / Ånge2021-07-05Björkbackaskolan är från och med hösttermin 2021 en F-6 skola. Vi har parallellklasser i varje årskurs och två fritidsavdelningar. Skolan ligger i Ånge centrum, med närhet till elljusspår, skog, vattendrag, ishall, ridhus och ett rikt föreningsliv för både teater- och idrottsverksamhet. Björkbackaskolan söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare för undervisning i åk 4-6.2021-07-05På Björkbackaskolan arbetar vi främst förebyggande och hälsofrämjande för att skapa goda förutsättningar för trygghet och lärande. För att uppnå det bildar varje årskurs ett arbetslag av lärare som delar mentorskap, undervisning och ämnen med och mellan varandra. Som lärare ansvarar man för undervisningen och får goda förutsättningar till för- och efterarbete och tid till förberedelse mellan lektioner. Vår undervisning sker genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen, där genrepedagogik är ett av våra pågående utvecklingsområden.Lektionerna kan alltid börja i tid då fritidspedagoger och fritidsledare ansvarar för aktiviteter och trygghet under elevernas raster. Varje skolgårdslärare är resurs i klass under skoltid mot en årskurs vardera. Det är också skolgårdsläraren som hjälper elever att reda ut eventuella konflikter, och som stöttar enskilda elever i socialt samspel, turordning och spelregler. Under de tre senaste åren har vi på Björkbackaskolan deltagit i en rörelsesatsning för skolan tillsammans med SISU Västernorrland. Vi har tagit fram 'Björkbackamodellen' med rörelseaktiviteter under raster, brainbreaks/rörelsepaus under lektionstid och morgonpass/ett rörelsepass utomhus varje dag innan skolstart.Skolans elevhälsoteam arbetar nära arbetslagen, med hälsofrämjande insatser som handledning och stöd. På Björkbackaskolan är alla elever allas ansvar. Vi har en kartläggningsplan (screening) för varje årskurs i läs- och skriv samt matematik, och ett väl utvecklat stöd av speciallärare på skolan. Sammantaget ser vi en positiv utveckling, mVi söker en behörig/legitimerad lärare i åk 4-6. Som pedagog är du positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare. Du är intresserad och engagerad i skolutvecklingsfrågor och tar ansvar för att utveckla pedagogiska metoder, anpassningar och kompensatoriska lösningar. Erfarenhet av diagnoser inom NPF är meriterande.AnställningTillsvidare på heltid, 100%, med tillträde enligt överenskommelse.Varaktighet, arbetstid100% heltid TillsvidareIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-01Ånge kommun5846936