Lärare åk 4-6, Gudhemsskolan
Falköpings kommun / Grundskollärarjobb / Falköping Visa alla grundskollärarjobb i Falköping
2025-08-07
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi behöver komplettera vårt arbetslag för årskurs 4-6 med ytterligare en kollega! Vi söker dig som vill jobba som lärare på Gudhemsskolan.
Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna pedagoger.
Vilka är vi?
Gudhemsskolan och dess fritidshem ligger i utkanten av samhället Gudhem, strax utanför Falköping och har ett fritt naturskönt läge med en stor och varierad skolgård. På skolan har vi cirka 175 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
På Gudhemsskolan har vi pågående utvecklingsprojekt som ska underlätta vårt dagliga arbete, bland annat deltar vi även i kommunens nätverk med andra skolor.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som lärare kommer du leda det pedagogiska arbetet. Du kommer tillsammans med övriga pedagoger och resurser på skolan, skapa förutsättningar för att eleverna ska nå läroplanens och kursplanernas mål. Det gör du genom att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
I Falköpings kommun jobbar vi med digitala klassrum, vilket vi på Gudhemsskolan är stolta över att vi ligger långt framme med. Arbetet med det digitala klassrummet underlättar för både pedagogernas och elevernas arbete. Det ger även våra pedagoger mer tid till att jobba tillsammans med eleverna.
Vad söker vi hos dig?
Du är behörig grundskollärare och har lärarlegitimation. Om du har tidigare erfarenheter från pedagogiskt arbete är det meriterande.
Som lärare kommer du ha daglig kontakt med vårdnadshavare, pedagoger och andra professioner vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga. Du är trygg i din lärarroll och har förmåga att skapa struktur i klassrummet.
Det är viktigt att vår nästa lärare kompletterar vårt arbetslag, därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss på Gudhemsskolan!
Upplysningar
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-08-07Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Marie Båge marie.bage@falkoping.se Jobbnummer
9449891