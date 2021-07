Lärare åk 4-6 - Strömstads Kommun - Grundskolelärarjobb i Strömstad

Strömstads Kommun / Grundskolelärarjobb / Strömstad2021-07-06Strömstads kommun har ett brett uppdrag att erbjuda kommunal service inom hela vår kommun. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare för vår plats.Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Skee skola är belägen strax utanför Strömstad och har ca 200 elever i åk F-6 och ett fritidshem med drygt 110 elever. Skee skola har utmärkelserna Grön Flagg och skola för hållbar utveckling. På skolan arbetar just nu 16 pedagoger i förskoleklass, skola och 10 pedagoger i fritidshem. Skolan har ett aktivt Elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, psykolog, skolsköterska och rektor2021-07-06Vi söker dig som tar ansvar för en god pedagogisk verksamhet och som alltid sätter eleven i centrum. Vi arbetar utifrån Barn-och utbildningsförvaltningens prioriterade mål som handlar om tillgänglig lärmiljö, elevers lika möjligheter, kollegialt lärande och en hållbar organisation. Kompetensutvecklingen har fokus på tillgänglig lärmiljö och arbetssättet Kooperativt lärande.De nationella målen är ditt fokus i verksamheten där du systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen. Du kommer att arbeta i arbetslag tillsammans med övriga pedagoger i åk 4-6.Du bör besitta ett gott pedagogiskt ledarskap och ha en god förmåga att kunna samarbeta med arbetskollegor, elever och vårdnadshavare. Viktiga egenskaper är också att du är tydlig, trygg, och flexibel i din undervisning så att du kan ge eleverna den ledning och stimulans som de behöver i deras lärande och i sin personliga utveckling. Du är också en person som har förmåga att bygga förtroendefulla relationer.Du ska ha lärarutbildning och legitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Ämnesbehörighet i bild /teknik, No och gärna idrott och hälsa är ett önskemål.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Tillsvidareanställning erbjuds endast om lärarlegitimation uppvisasVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 Intervjuer sker fortlöpande. Anställning sker om erforderliga beslut tages. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-16Strömstads kommun5849071