Lärare åk 3 till Lenhovdaskolan - Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Uppvidinge

Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Uppvidinge2021-04-09Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. I våra verksamheter jobbar vi efter värdeorden mod, tolerans och kreativitet. Vi vill att våra anställda ska känna stor delaktighet och att det ska finnas utrymme för kreativitet, flexibilitet och utveckling. Dina idéer är betydelsefulla. Hos oss har du möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare.Att våra anställda känner arbetsglädje och har god hälsa är viktigt för oss. Därför satsar vi på hälsofrämjande insatser.Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!2021-04-09Till Lenhovdaskolan söker vi omgående lärare till åk 3. Som klasslärare planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar du undervisningen för dina elever. I arbetet utgår du från elevernas behov och förutsättningar. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar och är engagerad. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor.Du har intresse för och kunskap om att använda digital teknik i undervisningen.Vi söker dig som har behörighet att undervisa i år 1-3. Du ska vara lösningsinriktad och se möjligheter, vara flexibel och kunna planera efter elevernas behov. Du ska kunna ta egna initiativ och ha en vilja att samarbeta med såväl kollegor som vårdnadshavare. Även du som är under utbildning är välkommen med din ansökan.ÖVRIGTLöpande rekrytering kommer att ske och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Utdrag från polisens belastningsregister fordras för anställning.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: Omgående, upphör: 2021-06-16 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-21Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5680260