Lärare åk 3, Norrskolan - Tranås Kommun - Grundskolelärarjobb i Tranås

Prenumerera på nya jobb hos Tranås Kommun

Tranås Kommun / Grundskolelärarjobb / Tranås2021-04-06Välkommen att arbeta hos oss på Norrskolan!Norrskolan är en F-5 skola med två paralleller och ca 280 elever. På skolan finns ett fritidshem med två avdelningar. Skolan ligger i centrala Tranås, vilket innebär närhet till olika aktiviteter och goda pendlingsmöjligheter. Vi har förmånen att ha studiehandledare på skolan som talar olika språk vilket underlättar kontakten med elever och vårdnadshavare.2021-04-06På Norrskolan är vi organiserade i årskursvisa team där två team bildar ett arbetslag. På skolan finns god specialpedagogisk kompetens och två sva-lärare. Du kommer ingå i åk 2-3 arbetslag och dela mentorskapet i åk 3. Som mentor i årskurs 3 och undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisning enligt gällande styrdokument. Du kommer ha ett nära samarbete med kollegor och samverkan med vårdnadshavare.Prioriterade målområden för skolorna i Tranås kommun är inkludering och digitalisering.Vi söker dig med lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 1-3. Som person är du flexibel, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du har ett tydligt ledarskap, en förmåga att möta alla elever och är en trygg vuxen. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av mentorskap.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.LÖNIndividuell lönesättningFACKLIGA REPRESENTANTERFackliga representanter nås via Tranås kommuns växel 0140-68100ANSTÄLLNINGAnställningsform: Tillsvidareanställning vid rätt behörighet och uppvisande av lärarlegitimationSysselsättningsgrad: 100 %Tillträde: 2021-08-09ANSÖKANFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-21Tranås kommun5674370