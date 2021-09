Lärare åk 1-6, Hammars skola - Kristianstads kommun - Grundskolelärarjobb i Kristianstad

Prenumerera på nya jobb hos Kristianstads kommun

Kristianstads kommun / Grundskolelärarjobb / Kristianstad2021-09-182021-09-18Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig ā jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 i mer än ett av följande ämnen svenska, engelska, matematik So eller No i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i ovanstående ämne. Det meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå.Det är meriterande om du tidigare har arbetat som lärare i grundskolan eller har erfarenhet att bedriva undervisning alternativt arbetat med barn i åldern 6-12 år.Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.ÖVRIGTBarn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde är för tjänsterna är 22-01-10.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-09-26Kristianstads kommun5977219