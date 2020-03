Lärare åk 1-3 Vedum skola - Vara kommun - Grundskolelärarjobb i Vara

Prenumerera på nya jobb hos Vara kommun

Vara kommun / Grundskolelärarjobb / Vara2020-03-03Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!2020-03-03Vedums skola har ca 170 elever F-6.Skolan har den lilla enhetens fördelar i form av nära kontakt mellan lärare och elever, men är tillräckligt stor för att ha ett dynamiskt arbetsklimat.Vill du jobba med härliga, utvecklingsglada arbetskamrater och elever, med fokus på formativ undervisning och bedömning? Hos oss sätter vi glädjen och lusten i lärande i fokus, varje barn ska kunna utveckla tilltro till sig själv som lärande individ.Undervisning och klassföreståndarskap i en årskurs 2 enligt läroplanen och enhetens mål. Vi arbetar i arbetslag och samverkar både inom och mellan arbetslagen.Arbetet leder och organiserar du så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt, samarbete och positiva förväntningar. Eleverna ska med tydlighet veta vad du förväntar av dem och arbetet med den enskilde eleven ska bygga på professionella relationer.Vi söker dig som är grundskollärare, med behörighet och legitimation för undervisning inom årskurserna 1-3. Erfarenhet av undervisning och arbete med elever i behov av särskilt stöd är ett krav.Vi vill att du är flexibel och har god samarbetsförmåga, både vad gäller elever, personal och föräldrar. Vi tänker att du sätter barnens bästa i centrum och självklart tar din utgångspunkt i läroplanen och kursplanerna.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Tillsvidareanställning med 100 % sysselsättningsgrad, ferietjänst enligt bilaga M. Tillträde 2020-08-13. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag och senast 20 mars.Välkommen med din ansökan!I Vara kommun tror vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!Vara kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2020-08-13 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-03-20Vara kommun5130452