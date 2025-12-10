Lärare åk 1-3 till Bie skola
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Bie skola är en F-6 skola med integrerad fritidshemsverksamhet. Skolan är en landsortsskola, som ligger ca 1 mil utanför Katrineholm, med närhet till skog och natur. Lärmiljön utomhus är varierad och det finns stora ytor för undervisning och lärande. Vi är stolta över att tillsammans, med olika kompetenser, genom varierad undervisning få bidra till elevernas resa till målen. På skolan finns tillgång till välfungerande elevhälsoteam och trygghetsteam.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Tjänsten hos oss innebär att du är mentor för en grupp elever (under vt26 i åk 2) och undervisar i årskurs 1-3. Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. I klassen arbetar också en lärare i fritidshem. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. Dokumentation gällande stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd ingår i arbetsuppgiften.Kvalifikationer
Vi söker en behörig grundskollärare för årskurs 13 som vill vara med och skapa en inspirerande och trygg lärmiljö för våra yngsta elever. Lärarutbildning är ett krav.
Har du tidigare erfarenhet som lärare är det meriterande men det viktigaste är att du har ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling.
Vi värdesätter gott ledarskap och söker dig som kan skapa struktur, leda med värme och tydlighet, och motivera både elever och kollegor. Du ser varje elev, förstår deras olika behov och anpassar undervisningen för att alla ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Din förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är avgörande, liksom att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
