Lärare åk 1-3
Järfälla kommun, Olovslundskolan / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2026-06-04
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är belägen i västra Jakobsberg. På skolan går ca 620 elever från förskoleklass upp till åk 6 och hos oss finns även en anpassad grundskola med elever i åk 1- 6. Skolan präglas av en stark gemenskap och höga ambitioner. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges förutsättningar att nå så långt som möjligt. Vi värdesätter kollegialt lärande och ett nära samarbete mellan lärare för att kontinuerligt utveckla undervisningens kvalitet.
Vi ser hela dagen som en viktig del av lärandet - från lektion till rast och fritid - där gemenskap, delaktighet och positiva relationer står i centrum. Hos oss möts du av en god arbetsmiljö med engagerade, drivna och samarbetsinriktade kollegor som tillsammans utvecklar skolans verksamhet varje dag.
Nu söker vi dig som vill bli en del av Olovslundskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och lyhörd lärare med en positiv grundsyn! Dina arbetsuppgifter kommer vara undervisande lärare på lågstadiet med mentorsansvar för din klass.
Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen och analyserar och bedömer resultatet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lätt för att samarbeta med såväl elever, kollegor, vårdnadshavare och annan personal. Du relaterar till barn och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser kollegialt lärande som en självklarhet och förutsättning för att skapa ny och fördjupad kunskap
• Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du utvecklar elevernas förmåga att lära och gör dem delaktiga i planeringen av verksamheten. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och är lösningsfokuserad. Vidare besitter du en stark vilja att arbeta för att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för eleverna
• Har en positiv attityd till arbetet och handlar i enighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policy och riktlinjer
• Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap samt har förmåga att ta ledarskapet både i som utanför klassrummet. Du arbetar självständigt och är flexibelKvalifikationer
• Legitimerad lärare för åk 1- 3
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete
• Behörig och legitimerad lärare för åk 1-6
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Olovslundskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se Jobbnummer
9948935