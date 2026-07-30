Lärare åk 1 föräldraledighetsvikariat 40-60%
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan / Grundskollärarjobb / Bjuv Visa alla grundskollärarjobb i Bjuv
2026-07-30
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Jens Billeskolan är en F-9 skola i Billesholm med ca 500 elever. Vi är drygt 65 medarbetare på skolan, lärare i skola och på fritdshemmet, resurser och specialpedagoger. På skolan finns ett fint skolbibliotek med bibliotekarie som sköter utlåning och kan stötta med litteraturtips.
Skolan ligger i ett naturområde med närhet till både skog och stora gröna ytor och i anslutning till våra lokaler finns det simhall och idrottshall. Skolgården uppmuntrar till rörelse och lek med en multiarena med möjlighet till flera aktiviteter, klätterställningar och fotbollsplan.
Jens Billeskolan är en skola för alla, där vi lär och utvecklas tillsammans. För att det ska vara möjligt vill vi skapa goda relationer med såväl våra elever som elevernas vårdnadshavare. Vi använder lärplattformen InfoMentor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
En av våra lärare i åk 1 kommer att vara föräldraledig torsdagar och fredagar under höstterminen. Vi behöver nu dig som är en fena på läs- och skrivinlärning samt tidig matematik. Det är viktigt att du deltar i att forma gruppen och kan skapa en fin stämning, trygghet och god arbetsro.
Utöver det finns möjlighet till ytterligare dag/dagar med undervisning och vikariat vid behov.
Vi värdesätter att du tycker om att samarbeta med kollegor, skolledning och kan skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare. Du planerar undervisningen tillsammans med dina kollegor, är rastvärd och äter pedagogiskt med dina elever.Kvalifikationer
Legitimerad lärare åk 1-3
Utbildad och legitimerad lärare för lågstadiet med kunskaper inom läs- och skrivinlärning samt den tidiga matematikundervisningen.
Vi intervjuar fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden gått ut.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-06 Eller enligt överenskommelse., upphör: 2026-12-18 .
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. Lönestatistik för Bjuvs kommun/Omsorg i Bjuv hittar du på bjuv.se.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337669/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 25 BJUV Arbetsplats
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Kontakt
Rektor
Sandra Stålbert sandra.stalbert@bjuv.se +46424585995 Jobbnummer
10016081