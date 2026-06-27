Lärare
Dibber Sverige AB / Förskollärarjobb / Helsingborg Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-27
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Företagsbeskrivning:
Välkommen till Dibber
Arbetsbeskrivning:Planera och följa upp verksamheten för fritidshemmet, inspirera fritidshemspersonalen, ha föräldrakontakter mm och implentera fritidshemmets läroplan i verksamheten. Tjänsten inkluderar även att stödja elever/olika klasser under skoltid.
Profilbeskrivning:Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vara utbildad till lärare mot fritidshemmet och vara en god ledare och förebild för såväl elever som kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3596-44275670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Dibber Sverige Jobbnummer
9982062