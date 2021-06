Lärarassistent till Kvarnbergsskolan - Värmdö Kommun - Barnskötarjobb i Värmdö

Prenumerera på nya jobb hos Värmdö Kommun

Värmdö Kommun / Barnskötarjobb / Värmdö2021-06-30Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att hjälpa våra barn- och ungdomar att växa. Du får möjligheten att komma till en ung kommun i utveckling och bidra med dina kunskaper och erfarenheter till våra barn och ungdomar som går i skolan i Värmdö.Rollen som lärarassistent i det specialpedagogiska arbetslaget innebär att du i nära samarbete med speciallärare och socialpedagog ansvarar för och planerar skoldagen för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd. I rollen ingår mentorskap för elever och du kommer, tillsammans med socialpedagog, stödja elever i social färdighetsträning under skoldagens alla timmar. Du kommer också att arbeta med stöd för elever på lektioner och tillsammans med undervisande lärare skapa förutsättningar för trygghet och studiero. Att säkerställa stöd till elever enligt egenvårdsplan kan komma att ingå liksom administrativt arbete med dokumentation i de digitala elevakterna.Vi söker en lärarassistent med dokumenterad erfarenhet av elevstödjande arbete, både på grupp- och individnivå. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av att arbete med elever med omfattande behov av särskilt stöd, t ex behandlande verksamhet och/eller erfarenhet av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi förväntar oss att du är lugn och tydlig och att du arbetar med lågaffektiva metoder, flexibelt och lösningsfokuserat. Att du har en positiv elevsyn som utgår från att elever kan och vill och att du värdesätter olikheter.Vi förutsätter att du kan och vill samarbeta med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Det är också viktigt att du deltar aktivt i arbetslagets arbete kring eleverna och med andra gemensamma uppgifter, samt att du är villig att tillföra arbetslaget dina erfarenheter och din kompetens. Med tanke på elevernas stora behov av trygga och förtroendeingivande vuxna kommer personliga egenskaper beaktas särskilt vid tillsättningen av tjänsten.Blivande Kvarnbergsskola är en 6-9 skola som ligger i centrala Gustavsberg, ca 30 minuter med buss från Slussen. Till och med läsåret 20/21 är den en del av Farstavikens skola, som geografiskt har varit uppdelat på skoldelarna Ekedal (F-4) och Kvarnberget (5-9). Skolans lokaler är utformade och anpassade för arbete med de högre årskurserna och genomgick för ett par år sedan en omfattande renovering och utbyggnad.På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. För att säkerställa stöd till elever finns ett specialpedagogiskt arbetslag där speciallärare i nära samarbete med övriga lärare arbetar med stödbehövande elever i anpassad lärmiljö och mindre sammanhang. Vi satsar särskilt på skolans uppdrag att främja elevers allsidiga personliga utveckling. Hos oss är en viktig utgångspunkt att den kunskapsmässiga utvecklingen går hand i hand med den sociala. Därför har vi flera socialpedagoger på skolan som samverkar med lärarna i arbetslagen kring eleverna.Vi erbjuder dig att bli en del av en grupp hängivna och kompetenta kollegor. Ett spännande uppdrag där du ges möjlighet att göra skillnad som en del av skolans specialpedagogiska arbetslag och delta i skolans utvecklingsarbete för inkluderande lärmiljöer och förbättrade elevresultat.I grunden ligger även erbjudande om uppehållstjänst och marknadsmässig lön.Värmdö kommun erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.Anställningen omfattar heltid och är en visstidsanställning läsåret 21/22. Tillträde 12 augusti 2021.För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.2021-06-30Du söker tjänsten via www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 11 juli 2021. Intervjuer och urval sker löpande.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Nina Höglund, biträdande rektor, på nina.hoglund@varmdo.se Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Allmän visstid läsåret 21/22Månadslön enl ök.Sista dag att ansöka är 2021-07-11Värmdö kommun5838637