Lantarbetare

Paulsson, Håkan / Jordbruksjobb / Båstad
2026-01-14


Hej!
Vi söker säsongsanställda som kommer att sköta den dagliga driften av grönsaksodling, med allt vad de innebär. Plantering, skörd och packning.
B körkort är ett krav, även tidigare erfarenheter av att köra traktor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: broddarpsgarden@gmail.com

Arbetsgivare
Paulsson, Håkan

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Paulsson Håkan

Kontakt
Julius Paulsson
broddarpsgarden@gmail.com

Jobbnummer
9683784

