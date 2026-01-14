Lantarbetare
2026-01-14
Hej!
Vi söker säsongsanställda som kommer att sköta den dagliga driften av grönsaksodling, med allt vad de innebär. Plantering, skörd och packning.
B körkort är ett krav, även tidigare erfarenheter av att köra traktor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: broddarpsgarden@gmail.com Arbetsgivare Paulsson, Håkan Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Paulsson Håkan Kontakt
Julius Paulsson broddarpsgarden@gmail.com Jobbnummer
9683784