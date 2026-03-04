Länsstyrelsen söker jurister
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling i Stockholms län?
Vi söker nu en eller flera samhällsintresserade jurister till ärendehandläggning inom plan- och bygglagen och miljöbalken.
Du kommer att tillhöra avdelningen för rättsliga frågor med nuvarande placering på enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning.
Vad ingår i rollen?
Länsstyrelsen prövar överklagade kommunala beslut, huvudsakligen enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Dessa ärenden handläggs på enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning.
I den här rollen som jurist hos oss kommer du att ha fokus på beslutsfattande i ett eller flera av de ärendeslag som enheten hanterar. Du arbetar självständigt men ingår i ett team av jurister som handlägger liknande ärendeslag. Du samarbetar också med sakkunniga inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningarna beroende på vilken sakkompetens som ärendet kräver.
Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du behöva arbetsledas till andra arbetsuppgifter inom enheten, avdelningen eller myndigheten. Det är således en förutsättning att du som person är samhällsintresserad och vill jobba med den bredd som Länsstyrelsen har att erbjuda.
Är du den vi söker?
För den här rollen ska du ha
- Juristexamen (270 högskolepoäng) eller ta ut din juristexamen senast till sommaren 2026.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och i skrift på svenska.
Som person är du
För att du ska lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du är van att prioritera bland flera arbetsuppgifter självständigt och samtidigt ha förmåga att arbeta i grupp. Vidare är du lösningsinriktad och flexibel, lyhörd, prestigelös och hjälpsam. Du har förmåga att värdera information för att göra korrekta, avvägda och rättssäkra bedömningar och prioriteringar. Utöver det har du en mycket god samarbetsförmåga, hög integritet och personlig mognad samt vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv (helhetssyn)
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
- notariemeritering eller annan liknande aktuell erfarenhet, t.ex. kvalificerad erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig verksamhet,
- vana av att skriva fram myndighetsbeslut.
Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.
Anställning
Anställningsform: en eller flera särskilda visstidsanställningar om cirka 10 månader.
Mer om oss och rollen
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Möjlighet till distansavtal finns utifrån verksamhetens behov.
På avdelningen för rättsliga frågor arbetar idag ca 110 medarbetare. Avdelningen består av fem enheter där enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning är en av dessa. Enheten för juridiskt verksamhetsstöd och överprövning har i dagsläget ca 35 medarbetare.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Om du har frågor
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef, Lovisa Ristner, enhetschef, Tel 010-223 12 35. Fackliga kontaktpersoner är: Maria Askerlund, SACO, Tel 010-223 15 35, maria.askerlund@lansstyrelsen.se
Björn Pettersson, ST, Tel 010-223 15 73, bjorn.b.pettersson@lansstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Referensnummer: 112-9922-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
