Långtidsvikariat
Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-09-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB i Uppsala
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Övergripande information
Omsorgshuset i Stockholm AB är en etablerad koncern inom vård och omsorg. Sunnersta HVB och Odensala HVB utgör båda en del av vår organisation. På våra HVB erbjuder vi en positiv och inkluderande miljö till vuxna personer med psykisk sjukdom. Vi har engagerad, erfaren personal med låg personalomsättning.
Om arbetsplatsen
Sunnersta HVB har plats för tretton klienter och ligger i ett bostadsområde i Uppsala. Hos oss bor det endast män just nu.
Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter på HVB-hem med psykiatriinriktning. Några av arbetsuppgifterna är matlagning, städning, dokumentation samt körning till aktiviteter.
Anställningsform
Vikariat
Arbetstiderna är skift dag, kväll och Helg med sovvandejourpass på schemat.
Kvalifikationer
• Undersköterska/behandlingsassistent eller annan relevant utbildning/ erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• B- körkort
Personlighet
Som person är du flexibel, lösningsorienterad, engagerad och initiativtagande.
Vi ser fram emot att välkomna våra vikarier.
Fördelar med att arbeta hos Omsorgshuset
Att arbete som Undersköterska/ behandlingsassistent hos oss innebär:
• Stort ansvar
• Arbetsglädje
• Trygg arbetsgivare med kollektivavtal
• Att få hjälpa andra människor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: sabina.lundin@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB
(org.nr 556424-9323)
Konvaljevägen 10 A (visa karta
)
125 44 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgshuset Sunnersta HVB Hem AB Jobbnummer
9512317