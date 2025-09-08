Landskapsarkitekt
2025-09-08
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningens uppdrag är att fullfölja uppgifter och ansvar som rör trafikens infrastruktur, väghållning, park- och naturområden, lekplatser samt småbåtshamnarna.
Vi är ca 50 medarbetare, där merparten arbetar inom avdelningens driftorganisation. På tjänstemannasidan är vi totalt 14 medarbetare, där bland annat rollerna gatuingenjör, trafikingenjör, landskapsarkitekt och kommunekolog ingår. Hos oss arbetar vi för ett bra arbetsklimat med god kollegial anda. Vi arbetar utifrån tydliga ansvarsområden, samtidigt är vårt stöd till varandra i vårt dagliga arbete ett naturligt arbetssätt. Detta är något vi värderar högt och som starkt bidrar till framgång i vårt uppdrag. I vårt arbete är vårt sikte inställt mot att hålla en god service gentemot medborgare, verksamhetsutövare och besökare i Trelleborgs kommun.
När Trelleborg växer, växer också vi och utökar nu med en landskapsarkitekt. Som landskapsarkitekt ingår du i avdelningens tjänstemannaorganisation, arbetar nära verksamheterna Plan, Mark och exploatering, fastighet och VA. Tjänsten är direkt underställd avdelningschefenPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som landskapsarkitekt hos oss har du en viktig roll för utvecklingen av kommunens offentliga rum så som parker, naturområden, lekmiljöer, torg och övriga offentliga platser. Tillsammans med avdelningschefen och dina kolleger planerar du din verksamhet på kort och lång sikt. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp. Du är med i processer inom gestaltnings- och utformningsfrågor både i övergripande stadsutvecklingsprojekt, detaljplaner och i byggnation av allmän plats.
I ditt arbete ingår att ta fram utredningar och skisser som avser utveckling av offentliga miljöer, strategiska dokument, såsom riktlinjer och vägledningar. Du agerar beställare med utgångspunkt i tekniska nämndens investeringsram, beställer konsulttjänster och kommer att ha en ledande roll för externa konsulter. Projekt av varierande storlek och innehåll är också en del av arbetet i din roll som landskapsarkitekt. Vidare är det din uppgift att följa upp och redovisa både ekonomi och kvalitet inom dina ansvar.
Som landskapsarkitekt är du en del av Trelleborgs kommuns ansikte utåt och har många kontaktytor såväl internt som externt. En viktig del i din roll är att du är den som svarar på frågor och samverkar bland annat med medborgare, intresseorganisationer, näringsliv och politiker.Kvalifikationer
Du är utbildad landskapsarkitekt LAR/MSA och har minst 5 års yrkeserfarenhet från arbete inom kommunal verksamhet. Du har kunskap och kompetens från vanligt förekommande rit- och presentationsverktyg samt för denna tjänst, förväntad datakunskap- och kompetens. Du behöver för denna tjänst ha goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift, då både dokumentation, rapporter, presentationer m.m. ingår i dina arbetsuppgifter. B-körkort är också ett krav för tjänsten.
Du har erfarenhet från ditt yrkesliv att arbeta inom ett budgetansvar, vilket har innefattat beredning och uppföljning.
Det är meriterande för denna tjänst om du har kunskaper och kompetens inom anläggnings-AMA samt yrkeserfarenhet av projektprocesser och projektledning. Rollen som landskapsarkitekt rymmer såväl mindre som större verksamhetsfrågor, då är det viktigt att du motiveras av ett varierande arbete inom ditt yrkesområde, och samt har förmåga att ställa om utifrån verksamhetens behov. Vidare behöver det vara naturligt för dig att arbeta strukturerat och prioritera samt har förmåga att se till verksamheten som helhet. Din förmåga att ha överblick och kontroll på verksamhetsfrågorna både avseende kvalitet och ekonomi är viktiga för både resultat- och mål. Då du i ditt arbete som landskapsarkitekt kommer att ha samarbetspartners inom avdelningen, inom kommunen samt även med externa parter är din förmåga att medvetet bygga goda relationer avgörande där du skapar förutsättningar för ett bra samarbete. Samma goda förmåga och medvetenhet kring din kommunikationsstil är viktigt för tjänsten som landskapsarkitekt, du är både avdelningens ansikte utåt och men också inåt. Vår förväntan på dig är att både samarbets- och kommunikativ förmåga är på en sådan nivå att den bidrar till vårt engagemang, vår motivation och framgång där vi fortsatt uppfattas ge en god service.
