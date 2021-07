Landskapsarkitekt - Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen - Byggjobb i Nässjö

Prenumerera på nya jobb hos Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen

Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen / Byggjobb / Nässjö2021-07-05Vi på Nässjö kommuns samhällsbyggnadsavdelning söker en landskapsarkitekt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och kan tillträdas omgående eller efter överenskommelse.Nässjö kommuns samhällsbyggnadsavdelning är en del av tekniska serviceförvaltningen som har en central roll i kommunens utveckling. Vi är en drivande kraft i frågor gällande samhällsutveckling och bygger bland annat ut bostadsområden och industriområden samt förvaltar kommunens mark-, gatu- och skogsinnehav. Vi projekterar det mesta i egen regi och projektleder byggnation av infrastrukturen ofta parallellt med pågående planarbete. Just nu pågår flera spännande utvecklings- och bostadsprojekt som samhällsbyggnadsavdelningen ska se till blir verklighetSom landskapsarkitekt hos oss kan du förvänta dig ett stort engagemang för dig som medarbetare med fokus på din och vår utveckling för att på bästa sätt nå kommunens mål. Möjligheten att följa och påverka exempelvis ett nytt bostadsområde från tidig tanke, genom projektering, upphandling, byggnation och till överlämnande för drift är något alla våra medarbetare vittnar om som mycket positivt.2021-07-05Du kommer i din roll som landskapsarkitekt arbeta med gestaltningsfrågor och projektering i våra utvecklingsprojekt. Du kommer att i samarbete med våra projektörer och projektledare utforma såväl mindre anläggningar i gaturummet och parkområden där ditt fokus i huvudsak kommer vara gestaltning, hållbarhet och grönplanering. Tjänsten innehåller även att själv driva mindre projekt kopplat till utveckling och gestaltning av främst allmän plats, där samarbete ofta sker med andra förvaltningar och vår grupp för centrumutveckling. I flera projekt inom vår centrumutveckling ingår belysningsfrågor, främst gestaltningsbelysning, vilka i första hand kommer hanteras av dig. Tillsammans med vår planeringsingenjör som är ansvarig beställare av gata/park driften från vårt affärsverk kommer du ta ansvar för och utveckla hur vi arbetar och planerar vår grönstruktur och planteringar ur flera perspektiv.Du samarbetar med kollegor både inom samhällsbyggnadsavdelningen, kommunens samhällsplaneringskontor, Nässjö affärsverk samt med stadens övriga förvaltningar för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till estetik, funktion, miljö och framtida skötsel.Då avdelningen just nu är sammansatt av en mycket dynamisk grupp på 8 personer finns goda möjligheter att vara med och forma hur arbetet ska drivas framåt.Du är utbildad landskapsarkitekt, eller har annan likvärdig utbildning inom området och/eller i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig för arbetet. Vi arbetar ofta projektbaserat och över förvaltningsgränserna, vilket förutsätter att du är bra på att samarbeta, har förmåga att skapa förtroende, är kreativ och ansvarstagande. Arbetet förutsätter att du har god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du är även initiativtagande, självgående och strukturerad. Saknar du några specifika kunskaper som krävs för tjänsten kommer vi att utbilda dig. Dokumenterad erfarenhet av projektering och/eller gestaltning är meriterande. Vid behov är det till stor fördel om det finns exempelprojekt, med exempelvis ritningar, illustrationer, modeller att visa upp.ÖVRIGTFör att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Visma Recruit". Ansök direkt via länken i annonsen.Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-09-03Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen5846967