Läkemedelstekniker
2026-04-19
Publiceringsdatum2026-04-19Dina arbetsuppgifter
För kunds räkning söker vi nu erfarna läkemedelstekniker till en spännande verksamhet inom läkemedelsproduktion i centrala Stockholm.
Har du tidigare arbetat inom läkemedelsproduktion och har god förståelse för GMP samt kvalitetsstyrda processer? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Ansvarsområden
Som läkemedelstekniker kommer du att arbeta i en produktionsmiljö med höga kvalitetskrav där noggrannhet, säkerhet och ansvarstagande är centralt. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika avdelningar och innefatta processteg inom tillverkning, rening, dokumentation, övervakning av processer samt arbete enligt gällande rutiner och kvalitetskrav.
Arbetet innebär skiftgång och du behöver vara flexibel kring arbetstider. Följande arbetstider kan förekomma:
• Dagtid
• Kvällstid
• Nattarbete
• Femskift
• Helgarbete
• Arbete på röda dagarKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från läkemedelsproduktion eller annan reglerad tillverkningsindustri
• Tidigare erfarenhet av GMP och dokumentationskrav
• God teknisk förståelse och vana av processarbete
• Noggrant arbetssätt och hög ansvarskänsla
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
112 15 STOCKHOLM Arbetsplats
