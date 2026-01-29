Läkare vikariat 50-100% i ca 1 år
2026-01-29
Välkommen till Capio Vårdcentral Hovshaga - där erfarenhet möter omtanke!
Capio Vårdcentral Hovshaga är en växande vårdcentral och är en väletablerad vårdgivare i Region Kronoberg. Vårdcentralen ligger i Hovshaga centrum med närhet till bra kommunikationer. Vi är en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård som tillsammans gör skillnad för våra ca 12 100 listade patienter.
Vi har ett brett utbud och förutom vårdcentral, olika specialistmottagningar som diabetes, hypertoni, astma/kol, inkontinens, demens/äldre och sårvårdsmottagning har vi har även BVC, psykolog och rehabverksamhet. Vi arbetar innovativt med uppföljning av kronisk sjukdom och jobbar hårt för att upprätthålla kontinuitet.
Varje läkare ansvarar för en egen lista, som för en heltidstjänst motsvarar 1200 patienter.
Vi är även en akademisk vårdcentral vilket innebär att vi har ökad fokus på forskning och utveckling vilket i sin tur medför ökad vårdkvalitet och en primärvård i framkant!
Din roll
Vi söker i första hand specialist i allmänmedicin, men lämplig leg läkare är också välkommen att söka tjänsten!
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du varje dag får använda din nyfikenhet, kliniska blick och problemlösningsförmåga. Som läkare är du ofta den som pusslar ihop patientens berättelse med undersökningar och fynd - och hittar vägen fram.
Vi jobbar teambaserat och tror på kraften i samarbete - här är du aldrig ensam i dina bedömningar eller beslut. Vi har dagliga sambedömningar där du tillsammans med sjuksköterska gör medicinska bedömningar av icke-akuta patienter. För sjukskrivningsärenden samarbetar vi nära mellan läkare, rehabkoordinator och psykosocial resurs - för att ge patienten bästa möjliga stöd.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Närvarande chef
• Kompetensutveckling, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag
• Frukost varje dag
• En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
• Lojala och engagerade kollegor
• Välfungerande arbetsplats
• Möjlighet att påverka dina arbetstider
Om dig
Vi söker främst dig som är specialist i allmänmedicin
För att vara aktuell för tjänsten är det meriterande om du är utbildad allmänspecialist. Men är du en erfaren leg läkare är du välkommen med din ansökan.
Vi tror att du är en person som gillar att ta initiativ, samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du är tydlig, trygg och har förmågan att strukturera och prioritera - även när det är mycket på gång. Du ser utmaningar som möjligheter och vill gärna vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Vi tror på samarbete, utveckling och att våra olikheter gör oss starkare. Du delar våra värderingar och använder dem i ditt dagliga arbete.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse och sträcker sig ett år framåt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-01-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
