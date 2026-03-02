Läkare, Specialist allmänmedicin/ST-läkare
Vi är en välbemannad privat vårdcentral inom vårdval Norrbotten som nu söker läkare. Är du en engagerad och ansvarstagande specialist i allmänmedicin, eller vill du göra din ST inom allmänmedicin, kan du vara den vi söker. Hos oss får du arbeta i centrala Luleå med erfarna läkarkollegor. Tjänsten är på heltid, men omfattningen kan anpassas efter överenskommelse.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Primärvårdserfarenhet är önskvärt, liksom erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic, men oavsett bakgrund får du en introduktion som anpassas efter dig
Arbetsuppgifterna innefattar mottagningsarbete - planerade och akuta besök - bedömning, behandling och uppföljning av patienter i alla åldrar. Jourer/beredskap ingår, ca 1/månad. I vårt uppdrag ingår även boenden och HSV-patienter samt BVC/MVC.
Som anställd hos oss har du ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid, finns även en aktiv personalklubb med återkommande fritidsaktiviteter.
Är du intresserad och vill höra mer är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Ansökan med CV skickas till elin.fallen@ptj.se Så ansöker du
