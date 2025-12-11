Läkarchef till Kalix sjukhus akutverksamhet
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Kalix Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalix
2025-12-11
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Välkommen till en trevlig arbetsplats där vi alla gemensamt arbetar för att hjälpa våra akut sjuka patienter!
Vi erbjuder ett arbete med stort eget ansvar på ett mindre sjukhus men med en väl fungerande klinik belägen i det natursköna Kalix. IVAK består av akutmottagning och intensivvård. Det finns två vårdplatser på IVA/HIA.
Ambulansenheten ligger i nära anslutning till IVAK och vi har ett nära samarbete med dem. Personalen har möjlighet att rotera mellan enheterna. Operationsenheten med dagkirurgisk verksamhet med två salar finns också i direkt anslutning till IVAK. Akutläkare finns anställda på akutmottagningen. I upptagningsområdet bor ca 35.000 invånare. Sommartid ökar antalet eftersom många turister söker sig till Kalix och omkringliggande orter.
Vi värnar om våra medborgare och våra värdeord innefattar Samarbete, Kommunikation, Ansvar, Respekt och Empati.
Vi sökerSom läkarchef för akutmottagningen i Kalix söker vi dig som är en tydlig och strukturerad ledare med stark integritet, lojalitet och förmåga att skapa helhetssyn i en komplex och dynamisk verksamhet. Du har högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant och tidigare erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården. Chefserfarenhet är meriterande, liksom utbildning i ledarskap samt utbildning och erfarenhet av Cosmic. Vi ser det som en stor fördel om du är van att driva utvecklingsarbete samt fatta välgrundade beslut under press.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef för läkare får du en central roll i att utveckla verksamheten och medarbetarna. Du leder i enlighet med regionens regler och riktlinjer och skapar förutsättningar för högkvalitativ vård och utbildning. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Utveckla och stödja medarbetare genom medarbetarsamtal och lönesamtal
• Säkerställa förutsättningar för kvalitativ ST-utbildning inom akutsjukvård
• Driva kompetensutveckling för färdiga specialister
• Ansvara för ekonomi och budget inom ditt kostnadsställe
• Bidra till strategiskt arbete för verksamhetens utveckling
• Du ingår i ledningsgruppen som en viktig funktion
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet att utveckla det lilla sjukhuset
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Möjlighet att arbeta kliniskt vid enheten upp till heltid
• Möjlighet till distansarbete
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten omfattar ett chefsuppdrag på halvtid (50 %) där du ansvarar för läkargruppen på akutmottagningen. Uppdraget är förlagt på dagtid. Du anställs i en grundanställning inom verksamheten med ett chefsförordnande på tre år, med möjlighet till förlängning.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Christina Lundqvist christina.lundqvist@norrbotten.se 0911-75014, 070-281 88 47 Jobbnummer
9639167