Lågstadielärare, föräldravikariat
Boxholms Kommun / Grundskollärarjobb / Boxholm Visa alla grundskollärarjobb i Boxholm
2026-03-11
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Boxholms kommun med strategiskt läge erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. I Boxholms kommun har vi en helhetssyn på barn och ungdomar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för elever att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.
Vår skola, Stenbockskolan, har ljusa och fina arbetsmiljöer som både barn och vuxna trivs i.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som lärare är det viktigt att du sätter eleven i centrum och att du har ett positivt förhållningssätt. Du ska skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för att jobba i de yngre åldrarna på lågstadiet. Meriterande är om du har erfarenhet att jobba som lärare på lågstadiet. Du har god kännedom om läroplanen och är van att planera, genomföra och dokumentera. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande. Du är medveten om ditt ledarskap och har en god förmåga att samarbeta med människor i olika sammanhang.
Tjänsten är ett föräldravikariat på en termin, med eventuell möjlighet till förlängning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Arbetsplats
Barn och Utbildning, Stenbockskolan Kontakt
Biträdande rektor F-3 samt fritids
Lina Christiansson lina.christiansson@boxholm.se 0142-89590 Jobbnummer
9789444