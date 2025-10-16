Lagerpersonal till ReuseIT
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Växjö
2025-10-16
LAGERPERSONAL TILL REUSEITPubliceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid? På ReuseIT arbetar vi varje dag med att ge IT-utrustning en andra chans genom återanvändning. Nu söker vi en noggrann och engagerad lagerarbetare till vårt team.
I rollen som lagerarbetare kommer du:
Ta emot, registrera och packa IT-utrustning
Hantera in- och utleveranser i lagret
Bidra till ordning, struktur och förbättringar i våra rutiner.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en aktiv miljö. Du är van vid att arbeta självständigt och i team. För att trivas i rollen tror vi du har god datavana och känsla för teknik. Erfarenhet av Ongoing WMS eller liknande lagerhanteringssystem är meriterande. Tidigare erfarenhet av lagerarbete är ett plus, men viktigast är din inställning och vilja att lära.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lagerarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som vara i 2-3 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos ReuseIT. Det finns goda möjligheten till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
