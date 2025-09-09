Lagerpersonal till kund inom fordonsbranschen i Malmö
Om kundföretaget
Vår kund specialiserar sig på utveckling, tillverkning, försäljning och service av liftdumpers, lastväxlare, sopbil, fastflak, kran och marknadens smartaste skiftessystem CameleontTM. Dom strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och teknisk kompetens för att möta kunders behov och ge dom enastående support under hela produktlivscykeln.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven och erfaren lagermedarbetare till vår kund med start omgående.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att hantera deras produktionslager, uppgifter så som truckkörning, hantering av ankommande och avgående gods, rapportering av avvikelser och inventering kan komma. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att deras logistikflöden fungerar smidigt och effektivt.
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbeten, truckkort A+B (TLP10), kan behärska Svenska i tal och skrift samt grundläggande datorkunskap.
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
