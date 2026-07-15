Lagerpersonal
Texpak AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Texpak AB i Malmö Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Vi är ett familjeföretag med kontor och lager i Malmö (Oljehamnen). Vi importerar och lagerhåller kläder samt hemtextilier som distribueras vidare till kunder i hela Skandinavien. Hos oss blir du en del av ett mindre team där alla hjälps åt och har en viktig roll i den dagliga verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Plock och pack av kundorder.
Bokning av transporter.
Lastning och lossning av gods.
Manuell avlastning av containerleveranser.
Städning och underhåll av lagerlokalen.
Sortering av avfall och återvinning.
Bidra till att lagret hålls rent, organiserat och säkert.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande).
Har god fysisk förmåga, då arbetet innebär dagliga lyft samt packning och hantering av pallar.
Har grundläggande kunskaper i Microsoft Word, Excel och Outlook.
Har B-körkort (meriterande).
Har grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet innebär enklare kontakt med kunder via e-post och telefon.
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en provanställning med goda möjligheter till en tillsvidareanställning för rätt person.
Skicka in din ansökan till jahed@texpak.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jahed@texpak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Lagerpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Texpak AB
(org.nr 556658-9262)
Kosterögatan 15 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Texpak AB Jobbnummer
10002970