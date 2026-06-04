Lagerpersonal
Wikan Personal AB / Lagerjobb / Ljusdal Visa alla lagerjobb i Ljusdal
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Vi söker lagerpersonal till vårt kundföretag i LjusdalPubliceringsdatum2026-06-04Om företagetArbetsuppgifter
Vill du arbeta med logistik och godshantering i sommar och förmodligen in i hösten?. Du kanske studerar på högskolan och behöver ett sommarjobb?
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet från in- och utgående leveranser, godshantering och gärna erfarenhet av Monitor.
Allmän verkstadsvana och händighet är en fördel.
Truckkort A och B
Ha förståelse för logistik, är meriterande.
Som person är du ordningsam, strukturerad och noggrann. Du trivs att arbeta när det är mycket att göra i ett tidvis högt tempo.
Information och kontakt
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat lämplig kandidat.
Krav på körkort samt läs- och skrivförståelse i svenska språket.
För mer information om tjänsten kontakta Magnus Jonsson 076-6493311, konsultchef Wikan Personal Hälsingland.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Odengatan 5 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Hälsingland AB Kontakt
Catrine Pehrsson +46 278 52 33 12 Jobbnummer
9946849