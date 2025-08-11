lagerpersonal
2025-08-11
Lagerarbetare - Nordiska Auto Motor AB
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Nordiska Auto Motor AB söker en noggrann och ansvarsfull lagerarbetare som kan hantera och organisera bilreservdelar.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Sortera och organisera bilreservdelar
Märka och registrera varor korrekt
Plocka och packa beställningar effektivt
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Vi söker dig som:
Har god ordningsförmåga och arbetar strukturerat
Är snabb och smidig i ditt arbete
Är lojal och kan arbeta utan ett annat jobb vid sidan om
Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder:
En stabil anställning i en växande verksamhet
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobb.nordiskaautomotor@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Auto Motor AB
(org.nr 559217-1390)
Viksängsvägen 11 Södertälje (visa karta
)
152 57 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9453293