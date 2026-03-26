Lageroperatör Till Teledyne Flir
2026-03-26
Din nya tjänst
Nu söker vi en lageroperatör till vår kund Teledyne FLIR i Täby. Företaget utvecklar, konstruerar och tillverkar värmekameror och är världsledande inom sitt område. Här erbjuds du en varierad roll i moderna lokaler tillsammans med engagerade och trevliga kollegor. Tjänsten är på heltid och arbetet sker dagtid.
Du blir anställd som konsult hos oss på Thalamus och arbetar ute hos vår kund.
Arbetsplatsen är belägen i Täby.

Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Paketering av varor
Inventering
TruckkörningBakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande. Du har gärna minst ett års erfarenhet av lagerarbete samt truckkort och vana av truckkörning. Arbetet kan periodvis vara intensivt, vilket ställer krav på att du trivs i ett högt tempo och kan hantera en större arbetsbelastning.
Erfarenhet av affärssystemet SAP är meriterande. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs även en bakgrundskontroll.
Vi ser att du är:
Självgående
Strukturerad
Ansvarsfull och positiv
Noggrann och effektiv
Du är initiativtagande, engagerad och trivs i en fysisk arbetsmiljö. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan till denna tjänst! Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl: Ida.Sebitli@thalamus.se
eller dennis.palenzovski@thalamus.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 23/4-2026.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (Techavtalet), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Så ansöker du
