Lageroperatör | Södra Stockholm
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2025-12-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Södertälje
, Nykvarn
, Järfälla
, Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade lagermedarbetare till flera av våra kunder i södra Stockholm. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där du bidrar till att säkerställa en effektiv och kvalitativ hantering av våra kunders produkter! Dina arbetsuppgifter
Som lageroperatör hos oss får du en varierande vardag inom lagerverksamheten. Att vara lageroperatör innebär att du kommer arbeta med plockning, packning, godsmottagning och leverans av varor. Tunga lyft kan förekomma. Vi vill att ditt fokus ligger på säkerhet, noggrannhet och kvalitet i alla moment, då har du bästa möjligheter för att lyckas.Profil
För att lyckas behöver du:
• Ha erfarenhet av att arbeta i team
• Ha en god fysik
• Ha B-körkort samt tillgång till bil då arbetskraft kan behövas under tiden där kollektivtrafiken inte är i full gång
• Ha truckkörkort
• Vara flytande i svenska både i tal och skrift
Meriterande om du:
• Ha minst 1 års erfarenhet av lagerarbete
• Har kunskaper i engelska, gärna i både tal och skrift
• Har en bakgrund inom lagsport eftersom samarbete är viktigt hos oss!
Om anställningen:
Placeringsort: södra Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Omgående
Din personlighet är viktigast!
Vi söker dig som är driven, kvalitetsmedveten, noggrann, positiv och älskar att lära dig nya saker. Då det ställs höga krav på samarbete samt eget ansvar att vara delaktig så vill vi att du trivs med att arbeta i team och alltid är beredd att hjälpa till där det behövs. Om du saknar erfarenhet av liknande roll så är det inget hinder förutsatt att dina personliga egenskaper motsvarar våra förväntningar, då vi kommer ge dig den utbildning och stöd som behövs för att du skall lyckas.
Övrig information
Vi värnar om en säker arbetsmiljö och tillämpar bakgrundskontroller samt slumpmässiga alkohol- och drogtester. Vi är kollektivt anslutna till Transportavtalet och vi erbjuder friskvårdsbidrag.Om företaget
Om oss - En karriär med möjligheter hos Posti
På Posti hjälper vi företag inom logistik och industri att optimera sina verksamheter genom väl beprövade metoder och arbetssätt. Med en erfaren och specialiserad organisation inom logistikbranschen erbjuder vi flexibla och effektiva lösningar som skapar värde för både våra kunder och våra medarbetare.
Vi levererar tjänster inom bemanning, entreprenad, rekrytering och konsulttjänster där vi arbetar nära med våra kunder för att förstå deras behov och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Läs mer om oss på posti.se.
Vårt engagemang bygger på att utvecklas, prestera och skapa värde - både för oss själva och för våra kunder. Vi tror på närvarande och engagerat ledarskap, vilket innebär att du har regelbunden kontakt med din chef, ofta varje vecka och i många fall varje dag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team där du får utmanas, inspireras och vara stolt över ditt arbete! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9665665