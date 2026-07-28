Lageroperatör
Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag / Lagerjobb / Åstorp Visa alla lagerjobb i Åstorp
2026-07-28
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Lageroperatörer
Just nu behöver vi fler målmedvetna talanger som hjälper oss att göra skillnad! Vi söker nu fler Lageroperatörer.
Saint-Gobain Ecophon strävar efter att vara globala ledare inom akustiska lösningar för inomhusmiljöer och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap eftersom vi vet att våra produkter gör livet bättre för människor. Med ett löfte om att ha " a sound effect on people" borde det inte vara någon överraskning att vi naturligtvis stödjer den positiva balansen mellan arbete, privatliv och välbefinnandet för alla inom Saint-Gobain Ecophon.
Rollbeskrivning:
I rollen som lageroperatör jobbar du med traditionell lagerhantering som lastning/lossning av både utgående och inkommande leveranser och plock och pack av kundbeställningar.
Samarbete, både inom det egna skiftet och mellan olika skiftlag, är en förutsättning för att lyckas i rollen som Lageroperatör. Rollen innebär också nära kontakt och samverkan med flera funktioner inom verksamheten, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Du säkerställer att vi levererar våra produkter enligt våra kvalitetsrutiner under aktuellt arbetspass och enligt arbetsprinciper beskrivna som TEC (Trust Empowerment Collaboration). Säkerhet är såklart fundamentalt i rollen. Operativt leda och driva 5S aktiviteter, delta i förbättringsarbete, problemlösning och liknande för hantering av Ecophons leveranser.
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i lagermiljö eller motsvarande. Som person är du en problemlösare som tillsammans med gruppen kan hitta lösningar på de problem som uppstår. Du har god samarbetsförmåga är mycket viktigt, samtidigt som du är trygg i att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Som person är du serviceinriktad, noggrann och har ett starkt säkerhetstänk.
Övriga krav för att klara av arbetsuppgifterna krävs att du har truckkort för motviktstruck B1, B-körkort (eller minst moped klass II). Vidare krävs grundläggande datorkunskaper och vana av att arbeta i (M3 är meriterande.) Rollen kräver goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Övrig information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med skiftgång (3-skift). Provanställning kan komma att tillämpas.
Under semesterperioden har vi begränsade möjligheter att besvara frågor. Vi ber dig därför att skicka eventuella frågor om tjänsten via e-post. Kontaktperson för tjänsten är lagerchef Håkan Larsson, hakan.larsson@ecophon.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2026.
Vad du kan förvänta dig på Saint-Gobain Ecophon
Vi arbetar i en motiverande miljö av innovation, framsteg och utveckling. Och här är hållbarhet mer än ett ord – det är ett öppet löfte om att minimera vår miljöpåverkan i allt vi gör.
Mer om Saint-Gobain Ecophon
Saint-Gobain Ecophon är en ledande leverantör av akustiska lösningar för inomhusmiljöer som förbättrar arbetsprestanda, välbefinnande och livskvalitet. Vi är en internationell grupp på cirka 1100 medarbetare, som är verksamma över hela världen med säljteam i mer än 50 länder och i 10 produktionsanläggningar i Europa, Latin Amerika och Asien. Vårt huvudkontor ligger strax utanför Helsingborg, i Sverige. Ecophon är en del av Saint-Gobain Group, ett börsnoterat företag med cirka 150 000 anställda över hela världen. Saint Gobain Group är världsledande inom hållbara hem- och kontorsbyggnadslösningar som balanserar behovet av komfort och kostnadseffektivitet med energieffektivitet och miljöansvar.
Du kan lära dig mer om Saint-Gobain Ecophon här: https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag
(org.nr 556142-5165), https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/
Yttervägen (visa karta
)
260 61 HYLLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saint-Gobain Ecophon AB Jobbnummer
10014317