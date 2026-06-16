Lagermedarbetare vik - Centrallager
Scorett Footwear AB / Lagerjobb / Varberg Visa alla lagerjobb i Varberg
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scorett Footwear AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Scorett-gruppen är en av Sveriges ledande skokedjor inom detaljhandeln. Vi arbetar med att till varje säsong ta fram ett attraktivt sortiment med mycket hög kvalitet, trendfaktor och god komfort för både herr och dam. Vi ger alla medarbetare god produktkompetens och chans till utveckling och karriär – vilket är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar också för en hållbar utveckling!
Vill du bli en del av vårt glada team?
Som lagermedarbetare på Scoretts centrallager arbetar du med den dagliga lagerdriften och säkerställer att våra butikers lager kontinuerligt fylls på. Exempel på arbetsuppgifter är att hantera inkommande ordrar/returer, sortering och plock och pack.
För att passa i rollen som lagermedarbetare ska du vara effektiv, ansvarstagande, noggrann och service-minded. Du ska gilla att arbeta med kroppen då lagerarbetet ibland kan vara fysiskt. Har du dessutom en "inga-problem-inställning" så är du helt rätt för oss!
Det är såklart meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete och truckkort.
Intresserad?
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start efter semestern (då kommer även rekryteringsprocessen dra igång). Det kan även bli kortare innehopp vid behov i sommar så skriv gärna om det funkar för dig i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scorett Footwear AB
(org.nr 556350-7747), https://jobb.scorett.se/home
432 32 VARBERG Jobbnummer
9966904