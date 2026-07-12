Lagermedarbetare vid behov - Göteborg
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2026-07-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Lagermedarbetare sökes för flexibelt extrajobb i Göteborg
Vi söker nu fler engagerade lagermedarbetare till en av våra kunder inför en kommande intensiv period. Vi letar efter dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i en arbetsmiljö där samarbete, struktur och ett högt tempo är en naturlig del av vardagen.
Tjänsten passar dig som exempelvis studerar, satsar på en idrottskarriär, driver eget företag eller har en annan deltidsanställning och söker ett långsiktigt extrajobb med stor flexibilitet.Om tjänsten
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till att den dagliga logistiken fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, kvalitet och ansvar står i fokus.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera inkommande leveranser
• Plocka och packa kundorder
• Bidra till ett effektivt arbetsflöde och en god teamkänsla
Anställningsvillkor
• Timanställning vid behov
• Du anger själv din tillgänglighet och bokas utifrån kundens behov
• Långsiktigt uppdrag med möjlighet till kontinuerligt arbete
Arbetstider
• Dagtid
Placering
• Göteborg
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb där du själv kan påverka ditt schema, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team.Profil
Vi söker dig som
• Är ansvarstagande, noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
• Trivs i ett högt arbetstempo och har lätt för att anpassa dig till nya situationer
• Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner
• Tar egna initiativ och arbetar självständigt när det behövs
• Är en lagspelare som bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö
• Har möjlighet att arbeta minst 3–4 pass per vecka
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis:
Studier på hel- eller deltid
• Egen verksamhet
• En deltidsanställning om minst 50 %
• En seriös satsning inom idrott
Vi ser gärna att du har
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• En positiv inställning och ett flexibelt förhållningssätt
• Hög arbetsmoral och god samarbetsförmåga
Meriterande
• Truckkort
• B-körkort och tillgång till egen bil
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller terminalarbeteSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
10000301