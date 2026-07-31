Lagermedarbetare vid behov - Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade lagermedarbetare till en av våra kunder i Göteborg inför en kommande intensiv period. Tjänsten passar dig som söker ett flexibelt extrajobb och har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, eget företag eller en deltidsanställning.
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av den dagliga lagerverksamheten. Du arbetar i ett högt tempo tillsammans med engagerade kollegor där kvalitet, noggrannhet och samarbete är avgörande för att logistiken ska fungera effektivt.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och registrera inkommande leveranser
Plocka och packa kundorder
Hantera och sortera varor
Bidra till ordning och struktur i lagerverksamheten
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt lagerflöde
Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistikOm tjänsten
Anställningsform: Tim-/behovsanställning
Arbetstid: Dagtid
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Du anger själv din tillgänglighet och bokas utifrån kundens behov. För rätt person finns goda möjligheter till ett långsiktigt extrajobb med kontinuerligt arbete.Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i ett högt arbetstempo. Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter, arbetar självständigt när det behövs och bidrar med en positiv inställning till teamet.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, eget företag, en deltidsanställning eller en seriös idrottssatsning.Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Möjlighet att arbeta minst 3–4 pass per vecka
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Truckkort
B-körkort och tillgång till egen bil
Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller terminalarbete
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com Jobbnummer
10017526