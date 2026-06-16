Lagermedarbetare vid behov - Göteborg
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Lagermedarbetare för flexibelt extrajobb i Göteborg
Vi söker nu fler engagerade lagermedarbetare till vår kund inför en kommande intensiv arbetsperiod. Vi letar efter dig som är noggrann, driven och trivs i en arbetsmiljö där samarbete och struktur är viktiga delar av vardagen.
Tjänsten passar perfekt för dig som exempelvis studerar, elitidrottar, driver egen verksamhet eller har en annan deltidsanställning och söker ett långsiktigt extrajobb med stor flexibilitet.Om tjänsten
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av teamet och bidrar till att den dagliga logistiken fungerar effektivt. Arbetet kan stundtals vara högt tempo, men erbjuder samtidigt en positiv arbetsplats med stark teamkänsla.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera inkommande varuleveranser
• Orderplock och paketering
• Inventering och lagerhållning
• Säkerställa ordning och reda i lagerutrymmen
• Bidra aktivt till teamets gemensamma prestation
Anställningsvillkor:
• Timanställning vid behov
• Du lämnar själv din tillgänglighet och bokas utifrån verksamhetens behov
• Långsiktigt uppdrag
Arbetstider:
• Dagtid
Placering:
• GöteborgKvalifikationer
• Tillgänglig för minst 3–4 arbetspass per vecka
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som söker ett flexibelt arbete med möjlighet att kombinera jobb med andra åtaganden.Profil
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, noggrann och strukturerad
• Trivs i ett högt arbetstempo och har lätt för att anpassa dig
• Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsrutiner
• Tar egna initiativ och arbetar självständigt
• Uppskattar teamwork och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Kan arbeta minst 3–4 pass per vecka
• För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis:
• Studier på hel- eller deltid
• Egen verksamhet
• Deltidsanställning om minst 50 %
• Seriös satsning inom idrott
Vi värdesätter att du har:
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• En flexibel inställning och positiv attityd
• Stark arbetsmoral och god samarbetsförmåga
Meriterande kvalifikationer:
• Truckkort
• B-körkort samt tillgång till egen bil
• Tidigare erfarenhet inom lager, logistik eller liknande arbeteSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka gärna in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9965077