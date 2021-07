Lagermedarbetare till Outnorths nya och expansiva lagerverksamhe - Outnorth AB - Lagerjobb i Göteborg

Outnorth AB / Lagerjobb / Göteborg2021-07-05Nu har du möjlighet att bli en del av Outnorths fortsatta framgång!Vi söker dig som gillar att arbete inom lager och logistik. Du är flexibel och ansvarsfull samt gillar att ta initiativ och vara med och utveckla verksamheten framåt. Du har stort driv och är orädd för ett högt tempo. Du arbetar bra såväl självständigt som i team.Beskrivning av arbetsuppgifter:Packning av varor i AutoStoreManuellt orderplock och packGodsmottagning & inleveranserRetur & reklamationshanteringTruckkörningInventeringMeriterande är:Erfarenhet från AutoStoreErfarenhet från SAP WMSTruckkort & erfarenhet för A1-4 + B1-4Vi söker dig som har:Erfarenhet av plock och packlager gällande e-handelslogistikFörståelse för automation och processoptimeringHar erfarenhet inom lager och logistikFlytande svenska i tal och skrift är ett krav.Exempel på kompetenser vi ser är extra viktiga för att lyckas i rollen är:God samarbetsförmågaStrukturerad och noggrannDu ser positivt på att vara med vid en nystart i Göteborg där du får möjlighet att tillsammans med dina kollegor jobba för en positiv miljö med god ambition, effektivitet och utveckling.Övrig informationÅldersgräns: Minst 18 årStart: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid tillsvidare med en inledande provanställning. Skiftarbete växlar mellan dag- och kvällstid.Lön: Enligt avtal Lager & E-HandelPlacering: Göteborg, TorslandaSist ansökningsdag är den 26 juli 2021Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan sista ansökningsdatum.För frågor kontakta helen.hindreus@outnorth.com Om OutnorthOutnorth är Skandinaviens ledande e-handel inom Outdoor. Vi säljer kläder, skor och utrustning för livet och äventyren utomhus. Sortimentet består till stor del av nordiska varumärken kryddat med produkter som speglar hur vi ser på Outdoor - vi kallar det "The best of Scandinavian Outdoor". Vi jobbar för att få fler människor att vara utomhus mer, oavsett ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet.Outnorth är snabbt växande och ökade 2020 omsättningen med ca. 50 procent, till drygt 1 miljard kronor och levererar dessutom ett starkt positivt rörelseresultat. Sedan december 2018 ingår Outnorth i Outnordic koncernen där även norska Fjellsport ingår. Koncernen omsatte 2020 för mer än 1,7 miljarder svenska kronor. Majoritetsägare för Outnordic är den nordiska mediekoncernen Egmont.Varaktighet, arbetstid2021-07-05Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-26Outnorth AB5848289